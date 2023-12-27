“رسميا هنا” جدول امتحانات نصف العام بالعراق 2024 وموعد انتهاء العام الدراسي بالعراق

جدول امتحانات نصف العام بالعراق، كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أنها تبذل كافة الاستعدادات لخوض امتحانات نصف العام، وقد دارت محركات البحث عن معرفة جدول امتحانات نصف العام في دولة العراق، حتى يستعد الطلاب العراقيون لخوض الامتحانات، هذا وقد أنهت وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها خوض الامتحانات بجدية، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على جدول امتحانات نصف العام بالعراق.

جدول امتحانات نصف العام بالعراق

صرح وزير التربية والتعليم العراقي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الخاص للوزارة، بأنه قد تم إعداد اللجان الخاصة لامتحانات نصف العام بالعراق، وتم ترتيب كافة الأمور المتعلقة بأعمال الامتحانات، وقد جاء في بيانه ما يلي:

سوف تبدأ امتحانات نصف العام بالعراق في “27 من يناير لعام 2024” ،وتستمر حتى يوم “9 فبراير لعام 2024”.

يتعرف كل طالب على مقر أداء امتحانه من خلال أرقام تحددها الوزارة.

تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير كل سبل الراحة والأمان للطالب والمعلم، حتى تسير الامتحانات في مسارها الصحيح.

تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية ببث المناهج الدراسية المفروضة على الطلاب عبر القنوات التعليمية والمواقع الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من الإجابة عن أسئلة الامتحان بسهولة وسلاسة.

موعد انتهاء العام الدراسي بالعراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد امتحانات نصف العام بالعراق، فقد حرصت أن توضح موعد انتهاء العام الدراسي، حتى يتمكن الطلاب والمعلمين من قضاء الإجازة الصيفية، وقد صرحت بأن العام الدراسي قد بدأ في “30 سبتمبر لعام 2023” وسوف ينتهي الدراسة في “8 يونيو لعام 2024”.

إلى هنا نتمنى أن نكون قد وضحنا جدول امتحانات نصف العام بالعراق، التي دارت حوله محركات البحث في الفترات الاخيرة.