eschool.iq| رابط التسجيل في المدرسة الحكومية الإلكترونية العراقية 2023 / 2024 | بالخطوات والرابط المباشر

في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده يوما بعد يوم، أصبح التعليم عن بعد من الخيارات الأساسية للطلاب في العراق، ومن أبرز هذه المبادرات هي منصة المدرسة الإلكترونية العراقية eschool.iq والتي توفر فرصة مميزة للطلاب الراغبين في التعلم الإلكتروني.

في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية العراقية 2023 / 2024، وكذلك سوف نتحدث عن الشروط المطلوبة للتسجيل وخطوات التقديم للاختبار التمهيدي.

شروط التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية العراقية

إذا كنت تبحث عن الالتحاق بمنصة المدرسة الإلكترونية العراقية، فعليك الانتباه لشروط التسجيل المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، من بين هذه الشروط:

1- يجب أن يكون الطالب الراغب في التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية العراقية عراقي الجنسية.

2-على الطالب أن يكون مسجلًا في إحدى المدارس العراقية.

3- يجب أن يكون لدى الطالب جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي متصل بالإنترنت للوصول إلى منصة المدرسة الإلكترونية.

4- الإلتزام بالشروط والموافقة عليها ليتمكن الطالب من التسجيل في المدرسة الإلكترونية العراقية.

5- لطلاب الخارجي يجب أن يختاروا أيقونة الخارجي واختيار المديرية الخاصة بهم.

خطوات التسجيل في المدرسة الحكومية الإلكترونية 2024 العراقية

وإذا كنت ترغب في الانضمام إلى المدرسة الحكومية الإلكترونية، فيمكنك اتباع بعض الخطوات السهلة والمبسطة

تحميل تطبيق المدرسة الحكومية الإلكترونية من متجر الهواتف للأيفون أو للأندرويد، حيث يمكنكم تحميل التطبيق من خلال رابط المدرسة الإلكترونية العراقية “هنــــــا” والذي يوفر رابط التطبيق الخاص بكل هاتف سواء أندرويد أو آيفون.

بعد تحميل التطبيق أدخل رقم هاتفك. اختر طريقة استلام رسالة التحقق. قراءة الشروط والموافقة عليها. لطلاب الخارجية، يمكنك اختيار أيقونة الخارجي. اختر المديرية الخاصة بالطالب.

استمتع بمتابعة تعليمك في المدرسة الحكومية الإلكترونية العراقية بعد اكتمال الخطوات.

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية التسجيل في المنصة والاستفادة من الميزات المتاحة عبر التطبيق.

تأكد من تحديث التطبيق بانتظام للتمتع بالأداء الأمثل.