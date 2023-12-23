HERE “وزارة التعليم” رابط مسابقة ال 30 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم 2024 خطوات التسجيل وأهم شروط التقديم
رابط مسابقة ال 30 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم 2024
في إعلانه الرسمي، صرح الجهاز المركزي للتعليم والتربية في جميع محافظات مصر، بإطلاق مسابقة التوظيف في قطاع التربية والتعليم، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنظيم المسابقة في شهر يناير القادم، بهدف توفير 30 ألف وظيفة للمعلمين الجدد، لسد الاحتياجات الحالية في وزارة التربية والتعليم، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة، لزيادة عدد المعلمين إلى 90 ألف معلم بحلول عام 2024.
شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024
ومن المتوقع أن يكون للمسابقة مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفيما يلي سنوضح بعض الشروط الأساسية والأوراق المطلوبة، للمشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية والتعليم:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص التربية أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معتمدة في التدريس أو الحصول على الترخيص المهني المطلوب.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة سابقة في مجال التدريس أو التربية، وذلك وفقًا للمؤهلات المطلوبة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 3 ألف معلم
تهدف هذه المسابقة إلى ضمان اختيار أفضل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، في جميع أنحاء مصر، يُشجع الراغبين في التقديم على التحضير وتجهيز الأوراق المطلوبة، والاستعداد للمشاركة في المسابقة التي تعتبر فرصة حقيقية للعمل في مجال التعليم والمساهمة في تطوير الجيل القادم.
- نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم، تتضمن التعليم والخبرات السابقة والمؤهلات الأخرى ذات الصلة.
- نسخة من الشهادات الجامعية والتدريبية والترخيص المهني.
- صورة شخصية حديثة.
- نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- أي وثائق أخرى تثبت الكفاءة والخبرة في مجال التدريس.
خطوات التقديم علي المسابقة عبر وزارة التربية والتعليم 2024
للتقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم عام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن طريق الرابط المرفق.
- انقر على خانة “خدمات المعلمين” على الموقع.
- انقر على خانة “مسابقة المعلمين 2023”.
- أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للمعلم الذي ترغب في الاستعلام عنه، مثل الاسم والرقم الوظيفي والتخصص وغيرها.
- أضف عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم المتقدم.
- أضف رقم الهاتف الخاص بك للتواصل في حالة وجود أي معلومات إضافية أو تحديثات.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة وتحقق منها جيدًا قبل المتابعة.
- اضغط على زر “استعلام” أو “تأكيد”.
- ستظهر لك نتيجة مسابقة المعلم بناءً على المعلومات التي قدمتها.