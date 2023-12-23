موعد صرف رواتب المتقاعدين 1445 حسب المؤسسة العامة للتقاعد

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية مع قدوم الشهر الجديد تتزايد عمليات البحث عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين بالسعودية لهذا الشهر، حيث صرحت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق عن موعد البدء في صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في الموعد المحدد لها دون تأخير في ذلك، كما أعلنت أنها أتاحت للمواطنين إمكانية الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالرواتب والمعاشات وبينت طريقة حساب راتب التقاعد مع بيان الحالات التي يمكن فيها إيقاف الصرف إلى غير ذلك من المعلومات التي قد تهم شريحة كبيرة من المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية

تم تجديد موعد صرف رواتب المتقاعدين من قبل الهيئة العامة للتقاعد حيث أنه يتم الصرف شهريًا في يوم 25 من كل شهر ميلادي، ويتم ترحيل الصرف للمستفيدين من معاشات التقاعد لليوم التالي في حال صادف ذلك اليوم إجازة رسمية أو أسبوعية.

حاسبة معاش التقاعد في السعودية

يمكنك معرفة راتبك الخاص إلكترونيا حيث وفرت هيئة التقاعد السعودية طريقة إلكترونية للاستعلام عن الراتب والقيادة وكيفية الصرف والمواعيد كل ذلك يمكنك معرفته:

خلال الدخول على موقع التأمينات العامة الرسمي اختر بند الخدمات الإلكترونية.

بعدها اضغط على بند حاسبة المعاش التقاعدي .

ثم عليك تحديد الخدمة الراغب في الحصول عليها وسيتم توفير المعلومة لك على الفور.

اضغط على قيمة المعاش المستحق.

وبعدها ادخل بياناتك مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف

اضغط على بند استعلام لتظهر لك موعد الصرف وقيمة المعاش.

ومن الجدير ذكرة أن إعانة رواتب المتقاعدين تستمر حتى وفاة الشخص وفي تلك الحالة تصرف لأهله من بعده.