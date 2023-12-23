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الآن مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 2023 بخصومات تصل ل80%
دائما ما تفاجئني كارفور بعروضها المميزة والجذابة بأقوى التخفيضات والعروض وتوفر لنا كارفور ديسمبر العديد من العروض التي ليس لها مثيل وبأسعار خيالية على كافة المنتجات مثل السلع الغذائية والهاتف النقابة والأجهزة الكهربائية وكافة ما تحتاج آلية، ولنتطرق معكم على أبرز التفاصيل المعلنة لعروض عيد ميلاد كارفور مصر.
عروض كارفور ديسمبر 2023
إليكم أقوى وأفضل العروض التي يوفرها كارفور لشهر ديسمبر الجاري على أنواع مختلفة من المنتجات التي يحتاجه كل بيت عصري، والعروض تتمثل فيما يلي:
- بسعر ١٩٤ جنيه احصل على كيلو جبنة رومي.
- احصل على كيلو شهد ناجتس فقط بسعر 146.95 جنيه وذلك بدلا من سعر 149 جنسه.
- يمكنك أن تحصل على كيلو جبنة دومتي تلاجة فقط ب 91.95 جنيه بدلا من 112.
- سجق أكياب 900 داخل العرض احصل عليه بسعر 169 جنيه وذلك بدلا من 195 جنية.
- بسعر 122.95 احصل على بوسفور سي فود وذلك بدلا من ¹49 جنيه.
- سمنة كريستال 700 فقط احصل عليها بسعر 57.95 جنيه.
- كيلو أرز أبيض سفرة فقط بسعر 33 جنيها.
- مكرونة ريجينا بسعر 38 جنيه.
- 2.2 لتر من زيت عافية فقط بسعر 207.
- فقط بسعر ¹31 جنيه سمن نيوزلاندا الحلوب بوزن 700 جرام.
- وزن 700 جبنة دومتي ملح خفيف بسعر 129 جنية.
- 480 جرام من طحينة البوادي بسعر 86 جنيه
عروض كارفور ديسمبر على الأجهزة الكهربائية
وفرت كارفور لكم عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية وعليكم سرعة الحصول على تلك العروض لانها فرصة لن تتعوض، جاءت كالتالي:
- بسعر 6888 بدل 8650 جنيه احصل على غسالة زانوسى 8 كيلو.
- احصل على غسالة LG 10 كيلو فقط بسعر 5790 وذلك بدلا من 7490 جنيه.
- بسعر 7420 احصل على ثلاجة شارب.
- بسعر 6000 احصل على ثلاجة وايت بوينت.