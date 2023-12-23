موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق.. حقيقة الزيادة بالعراق كانون الاول

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق حيث يقوم العديد من المواطنين بالبحث والسؤال عن متى يتم صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر داخل العراق، حيث تهدف الحكومة العراقية لتوفير كل وسائل الدعم والراحة للمتقاعدين للعيش الكريم بعد أن قاموا بتحديد أدوارهم في خدمة الوطن من خلال عملهم بالوظائف الحكومية قبل التعاقد، لذا من أولويات الحكومة تقليل كل صعوبات الحياة وحل كافة المشاكل الاقتصادية التي قد تواجه هؤلاء المتقاعدين من خلال صرف رواتب المتقاعدين في مواعيدها المحددة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

صرحت هيئة التعاقد بالعراق عن موعد صرف واستحقاق رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023 والتي ينتظر العديد من المتقاعدين موعد الصرف من أجل توفير احتياجاتهم المعيشية واليومية، وقد أكدت هيئة التقاعد العامة بالعراق أنه سيتم صرف المعاشات بداية من يوم الأحد الموافق ٢٦ ديسمبر لعام ٢٠٢٣، هذا بالإضافة لصرف الزيادة المقررة على المعاش وقدرها ١٠٠ دينار عراقي عن طريق كافة الفروع والبنوك الموجودة في كافة أنحاء العراق.

طريقة الاستعلام عن موعد نزول المعاشات

يمكن الاستعلام عن موعد نزول رواتب المتقاعدين أو عن كافة المعلومات إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، وبعدها عليك الضغط على الأيقونة الخاصة بأقسام التقاعد عقب ذلك ستظهر بعد ثوان قليلة على الشاشة كل الأقسام الموجودة والمتاحة، عقب ذلك عليك اختيار القسم الخاص بك والضغط عليه ومنه عليك إدخال البيانات الخاصة بك بالمستعلم مثل القسم الذي يعمل به والاسم والرقم الوطني والضغط أخيرُا على كلمة استعلام، ومنه سوف تظهر لك كافة البيانات التي تتصل بموعد صرف المعاشات.