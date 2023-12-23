بإضافات باهرة قريباً تحميل جراند ثفت أوتو 6 جي تي اي ألعاب grand theft auto:miami

ظهرت إمكانية تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو الحديثة والجديدة بعد اصدراها الجديد في عام 2024 سوف تصبح اللعبة متوفرة في متجر بلاي بحجم 200 ميجا بايت فقط، بعد إصدار شركة روك ستار للنسخة الأصلية نسخة الهاتف المحمول، قررت الشركة مكافأة المستخدمين ووضع نسخة تجريبية مشابهة للنسخة الأصلية يتم لعبها عبر الهاتف المحمول، والمعروف انه قد حصلت اللعبة علي إعجاب الكثير من المستخدمين، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة تحميل لعبه gta 6 من خلال متجر بلاي وكذلك من خلال Apple Store الخاص بهواتف الايفون الشهيرة.

لعبة GTA 6 الجديدة من إنتاج Rockstar

جاءت اللعبة الشهيرة جراند ثفت اوتو من إنتاج شركة روك ستار النسخة السادسة التي تعد واحدة من اقوي نسخ اللعبة إن لم تكن الأقوي بالفعل، حيث تأتي اللعبة بإمكانيات وجودة صوت وتصوير اكثر من مبهر تكاد تكون مشابهه للحياة الواقعية بصورة كبيرة جداً، بالإضافة إلي مرونة في الأداء والحركة كما تتميز بالعديد من المهمات التي لا حصر لها علي عكس النسخ السابقة من سلسلة العاب GTA المعروفة.

طريقة تحميل لعبة GTA 6 النسخة الأصلية 2024

أعلنت شركة روك ستار أنه قد تم اقتراب موعد إطلاق النسخة السادسة من لعبة جراند ثيفت اوتو الشهيرة، وذلك بقيادة بطلها المعروف مايكل و أصدقاؤه، تدور أحداث اللعبة حول مغامرات من الأكشن وإطلاق النار والهروب من رجال الشرطة وجمع اكبر قدر من الأموال وتمام المهام المطلوبة منك في الوقت المحدد لك دون الفشل في المهمة أو الخسارة.

ونظراً لإقبال العديد من المستخدمين علي اللعبة قد صرحت شركة Rockstar games باقتراب موعد إطلاق اللعبة الرسمية علي هواتف الاندرويد وذلك في الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن اللعبة ستكون في متجر بلاي، فربما تكون طريقة التحميل من الدخول علي Google play والبحث عن اسم اللعبة وطلب إذن التحميل وإنشاء الحساب الخاص بك وتثبيت اللعبة ثم الانطلاق في رحلة خطيرة لا حصر لها.