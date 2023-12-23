الطريقة الصحيحة للتسجيل في البكالوريا الأحرار 2024 على موقع وزارة التربية الرسمي

كشفت وزارة التربية الوطنية في الحزائر عن موعد نتائج بكالوريا أحرار 2024 دورة جوان، حيث إن الوزارة تبدأ في استقبال طلبات الدورة الجديدة من الطلاب والطالبات بمختلف محافظات الجزائر من أجل التسجيل في البكالوريا، فضلاً عن أن موعد عرض النتائج يوافق يوم 31 من شهر يناير 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

التسجيل في بكالوريا أحرار 2024 دورة جوان

أوضحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أن التسجيل بدأ من يوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر 2023، ويستمر التسجيل في دورة جوان يوم 30 من شهر نوفمبر 2023، موضحه أن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يسمح لجميع الطلبة والطالبات بالتسجيل في الدورة، ومعرفة النتائج عقب إعلانها من قبل الوزارة بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

كيفية التسجيل في بكالوريا الأحرار

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالتسجيل في بكالوريا الأحرار، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-