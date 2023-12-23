أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf يناير 2024 عبر منصة مظلتي جميع المحافظات

أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf يناير 2024، مازال المواطنين من جميع محافظات العراق البصرة وبغداد وصلاح الدين وكربلاء وغيرها الكثير ينتظرون صدور كشوفات الدفعة السابعة، مما يبحث البعض بشكل كبير عن موعد إعلان الدفعة والتي تعتبر من أهم الدفعات كونها أخر دفعة يحصل عليها المواطنين من عام 2023، إصدار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض القرارات والتصريحات الجديدة عن الدفعة السابعة التي كثرت الشائعات حولها بسبب تأخير عملية رفع اسماء المشمولين.

حيث تقدم في دع الرعاية الألف من الأسر العراقية رجال ونساء حسب الشروط التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، وكشفت هيئة الحماية الاجتماعية أن مساعدات الدعم تجاوزت 900 ألف مستفيد وسوف يرتفع عدد المستفيدين مع حلول السنة الميلادية الجديدة، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي، أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf يناير 2024.

أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية كشوفات pdf يناير 2024

مع انطلاق الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل 2024 الذي لن يتبقى على قدومه سوى أسبوع واحد، سوف تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن جميع كشوفات الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة، التي يترقبها المواطنين بفارغ من الصبر منذ فترة طويلة، وهذا ما تم الكشف عنه بشكل رسمي من بعض المصادر خلال الساعات الماضية لكي تطمئن قلوب المواطنين، و نؤكد لحضراتكم فور اعلان النتائج ننشر لكم على الفور كشوفات المشمولين، كما ننشر لكم موعد التسجيل على الدفعة الثامنة التي أعلنت عنها الوزارة.

رابط الاستعلام عن الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية العراق

تحصلون بكل سهولة على اسماء المشمولين من خلال اتباع الخطوات التالية