حجز فوري.. موعد حجز شقق جنة+ كراسات شروط حجز الوحدات السكنية

موعد حجز شقق جنة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق عبر المنشور رسمي بصفحتها على فيسبوك بأنها سوف تقوم بطرح وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز وكذلك مشروع سكن مصر وشقق جنة بعدد من المدن الجديدة وسوف تكون أنظمة السداد مريحة وميسرة، وفيما يلي سوف نتعرف عنها تفاصيل حجز الوحدات والمدن المتواجدة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

موعد حجز شقق جنة

موعد حجز شقق جنة، بشكل رسمي أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان المتميز وكذلك مشروع جنة ومشروع سكن مصر وهناك الكثيرين تساءلوا عن موعد حجز شقق جنة، حيث تم طرح كراسات الشروط التي تحتوي على المواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات وذلك بمقر جهاز المدينة بداية من 3 ديسمبر 2023 وحتى يوم 4 يناير 2024 وسوف يتم إجراء قرعة علنية بشكل يدوي على الوحدات المطلوبة، كما أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سوف يتم طرح عدد 288 وحدة بالمنصورة الجديدة وسوف يتم طرح 192 وحدة بمدينة ناصر الواقعة غرب أسيوط وهناك أيضاً عدد 144 وحدة غرب قنا وأخيرًا سوف يتم طرح 148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

كراسات شروط حجز الوحدات السكنية

أعلن رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان بإتاحة كراسات الشروط المخصصة للوحدات للمدن السابق ذكرها بالأعلى وذلك ضمن إطار حرص الوزارة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع عدة آليات تسمح لساحة الوحدات السكنية بشكل دائم ضمن المشروعات الإسكان المتميز وكذلك مشروع سكن مصر ومشروع جنة الواقع بمدينة رشيد الجديدة وكذلك مدينة المنصورة الجديدة ومدينة نصر بمنطقة غرب أسيوط ووحدات غرب قنا بالإضافة إلى وحدات بمدينة ملوى الجديدة ويمكن للمواطنين الحجز للوحدات عن طريق جهاز المدينة المختص بذلك وسوف يتم إعداد البيانات التفصيلية الخاصة بالوحدات المتاحة والتي تم طرحها حتى تدرج بكراسة الشروط.