رابط فحص المنحة القطرية يناير 2023 منحة 100 دولار لأهالي قطاع غزة عبر الاستعلام الحكومي المركزي

رابط فحص المنحة القطرية يناير 2023 ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل منذ عدة أيام، حيث توقفت عمليات صرف المنحة القطرية 100 دولار نحو 60 يوم بسبب عدم الاستقرار التي كانت تواجهه قطاع غزة بسبب الاحتلال والقصف الإسرائيلي عليهم بشكل مستمر وهذا كان يعوق الاتصال بين المواطنين في قطاع غزة، ورغم ذلك كانت الحكومة القطرية تبذل أقصى جهد لكي تعمل على تسهيل الأمور وسرعة الاتصال من أجل صرف المساعدات التي هم أشد الحاجة إليها خلال هذه الفترة.

تعتبر المنحة القطرية ضمن أهم المساعدات الدائمة التي يحصل عليها أهالي قطاع غزة وتكون بقيمة 100 دولار يحصلون عليها بشكل شهري منذ عدة سنوات، واليوم عبر التقرير التالي ننشر لكم رابط فحص المنحة القطرية يناير 2023 وما هي شروط التسجيل.

رابط فحص المنحة القطرية يناير 2023

المنحة القطرية يتم صرفها يوم 20 من كل شهر ميلادي ومنذ يومين بدأت عمليات صرف المستحقات لشهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتعتبر هي الدفعة الأولى منذ شهرين من الاحتلال، وسوف يتم التجهيز لصرف الدفعة القادمة من شهر يناير والآن يمكنكم الاستعلام عن الصرف من خلال اتباع الخطوات التالية

يجب تسجيل الدخول أولاً على بوابة الاستعلام الحكومي المركز. إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم تسجيل تاريخ الميلاد. الضغط على كلمة استعلام.

شروط الاستحقاق من المنحة القطرية 100 دولار

لابد أن تنطبق جميع الشروط في الراغبين في التسجيل على المنحة القطرية ولذلك قامت الحكومة بوضع لائحة للشروط والضوابط الأساسية للاستحقاق والتي تأتي على النحو التالي: