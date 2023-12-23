رابط مباشر molsa.gov.iq استمارة الضمان الاجتماعي 2024 عموم محافظات العراق وشروط التقديم

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن فتح باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للحصول على الضمان الاجتماعي 2024، فضلاً عن أن الإستمارة الإلكترونية تُساهم بكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين العراقيين، حتى أنها تقوم على تقديم الدعم المادي لجميع المقبولين في هذه الإستمارة، بما تُساهم بشكل كبير في تحسين حياتهم المعيشية، والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يمر بها العالم.

شروط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالتقديم على استمارة الضمان الاجتماعي في العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

لابد وأن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

كذلك يجب وأن يكون إما متزوج أو أرمل أو مطلق.

ألا يتخطى دخل الشخص المتقدم عن 100 ألف دينار.

كما لابد وأن لا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

كيفية التسجيل في استمارة الضمان

لكي يتم التسجيل في استمارة الضمان الاجتماعي بالعراق، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-