أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 وحقيقة زيادة حصة الفرد 100 جنيه بدلاً من 50 جنيه

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة بشكل كبير للغاية، حيث هناك تغييرات كثيرة في أسعار السلع الفترة الأخيرة وكان هناك أزمة كبيرة في السكر، حيث وصل سعر كيلو السكر المعبأ 50 جنيه في المحلات والسوبر ماركت، ولذلك أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف كيلو من السكر للبطاقة التي تتكون من فرد إلى ثلاثة أفراد واثنين كيلو من السكر للبطاقة التي تتكون من اربعة أفراد وأكثر، وهذا جاء بناءاً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المواطنين، وبالفعل تمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف السكر من منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، لذلك البحث كبير عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

سعر السكر المعبأ 1 كيلو حوالي 12.60 جنيه مصري.

سعر زيت خليط 800 مللي إلي حوالي 30 جنيه مصري.

كما يسجل سعر الدقيق المعبأ 1 كيلو 18.00 جنيه مصري.

ويصل سعر المكرونة 800 جرام 13.00 جنيه مصري.

سعر المكرونة 400 جم إلى حوالي 6.5 جنيه مصري.

المربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

عبوة جبنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

علبة تونة مفتتة بسعر 18 جنيه.

علبة جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيه.

عدس مجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيه.

حقيقة صرف 100 على بطاقة التموين شهر يناير 2024

أكدت وزارة التموين أن المواطنين يحصلون على كيس السكر على بطاقة 3 أفراد في شهر يناير المقبل ولحسين حل تلك الأزمة وعودة الأسعار إلى السابق عند توفير كميات كبيرة من السكر الفترة القادمة، مما أشارت التموين أن لا صحة لما يتم تداوله عن صرف زيادة جديدة في بطاقة التموين وزيادة حصة الفرد 100 جنيه بدلاً من 50، وأن حصة الفرد الأساسية والمعروفة ولا يوجد بها أي تغييرات 50 جنيه دعم تمويني و150 رغيف من الخبز لمدة 30 يوم فيما يعادل 5 أرغفة من الخبز المدعم في اليوم لكل فرد.