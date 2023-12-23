فيلم السهرة المرعب.. نزل قناة ماجستيك الجديد Majestic TV بأعلى جودة

قناة ماجستيك هي من أهم القنوات التي تقوم على إذاعة العديد من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، فضلاً عن أن القناة لها دور كبير في نقل كل ما هو جديد من الأعمال الفنية المرعبة التي يعشقها مئات المتابعين، مما أخذت شهرة كبيرة في العديد من الدول، ويرغبون في معرفة التردد الجديد للقناة، للعمل على استقبالها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجستيك الجديد Majestic TV

يمكن القيام بإستقبال قناة ماجستيك الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات.

بينما تردد القناة فهو 12562.

إضافة إلى أن استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

تتميز قناة ماجستيك الجديد بأنها تنقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام والمسلسلات المختلفة، حتى أنها تقدم محتواها بصورة ودقة عالية من أجل أن يتلائم مع جميع المشاهدين، هي قناة اشتهرت بالسهر نظرًا للأفلام التي تقدمها في أوقات متأخرة.

استقبل قناة ماجستيك

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بإستقبال قناة ماجستيك، وفقًا لما يلي:-