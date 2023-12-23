“الوجبة الاخيرة” نزول رواتب المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق، من أهم المنح التي يتم تقديمها للعديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، حتى أن الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل مستمر عن رواتب الوجبة الأخيرة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، التي تم إطلاقها من أجل المساهمة في تحسين حياتهم المعيشية، وحتى يحصل عليها جميع المستحقين للدعم المادي الملائم، كما أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

حتى يسهل القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، لابد من اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يُرجى التوجه إلى منصة مظلتي.

ومن ثم يتم القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم الذهاب مباشرة على خدمة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الدفعة وكذلك الوجبة الخاصة بالمشمولين في الرعاية.

الضغط مباشرة على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم عرضها في النهاية بكل سهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط لكي يتم التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، كما يلي:-