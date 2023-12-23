“لو معاك 511 جنية شهريا هتاخد شقة متشطبة على المفتاح“ شروط وخطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، من المقرر فتح الحجز في حوالي 18 محافظة مختلفة، يجب العلم أن ذلك المشروع تابع لمشروع سكن لكل المصريين، لذلك يتساءل العديد من المواطنين عن ذلك المشروع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سكن لكل المصريين

وفقا لما صرح عنه صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه من المقرر فتح باب الحجز بأقل مقدم وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة وتخفيف العبء على المواطنين، كما أنه يمكن من الاستلام فوري وتقسيط المبلغ على 36 شهر، يجب العلم أن بداية الحجز من يوم الخميس الموافق 8 يناير 2024 ويوجد ما يقارب نحو 130 شقة سكنية.

شروط الحصول على وحدات سكنية في الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتحديد مجموعة من الشروط من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي يجب توافرها للحصول على شقق الإسكان وهي كالتالي:

أولا يجب على المتقدم سداد رسوم طلب تحويل، ويتم دفعها في البريد المصري وقيمتها 35 جنيه.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم هو 1200 جنيه.

أسعار الوحدات السكنية

الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية اسعارها تبدأ من 194 ألف جنيه وتصل حتى 207 ألف جنيه، ويتم دفع أقساط تتراوح ما بين 410 و 476 جنيه كل شهر، أما فيما يخص الوحدات التي يتم استلامها بعد 36 شهر، يجب دفع مقدم 6000 جنيه من خلال مكتب البريد المصري بالإضافة إلى دفع 35 جنيه رسوم تحويل طلب.

موعد تسليم الوحدات السكنية

الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية التي سوف يتم تسليمها بعد 36 شهر تتراوح أسعارها ما بين 500 ألف جنيه وحتى 530 ألف جنيه وذلك يتوقف على موقع الشقة لذلك يجب على المتقدم أن يكون الحد الأدنى لراتبه 3500 جنيه، ويتم دفع قسط شهري يتراوح ما بين 1750 جنيه وحتى 2230 جنيه، يجب العلم أنه يتم زيادة 15٪ على أسعار الوحدات في حين ارتفاع أسعار مواد البناء.