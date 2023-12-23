عاجل تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية 2024 العراق إلى هذا التوقيت.. تعرف على التفاصيل

أعلنت أمس وزارة التربية العراقية قرار بشأن تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية 2024 العراق لجميع الراغبين في اتخاذ هذه الخطوة من قبل المواطنين العراقيين، فهي تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة التفاصيل التي تخص التقديمات والامتحانات لكافة المراحل الدراسية لكي يستعدون لها بشكل جيد، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

الامتحانات الخارجية 2024 العراق

حددت وزارة الترابية العراقية قرار بشأن الامتحانات الخارجية داخل محافظات ومدن العراق وهو تمديد فترة التقديم عليها لكل الراغبين في القيام بهذه الخطوة، حيث تم التمديد إلى نهاية دوام الخميس القادم الموافق 28 ديسمبر لعام 2023 وهذا أقرته بناءً على طلبات المواطنين من كل مكان في العراق لذا إذا كنت ترغب بادر بهذا الأمر من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية مباشرةً.

انقر على خانة الامتحانات الخارجية ثم اختر خانة التقديم على الامتحان الخارجي.

اكتب البيانات الشخصية ثم اختر المراد الامتحان فيها ثم سدد الرسوم.

اطبع الاستمارة ثم سيتم مراجعة الطلب الخاص بك.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

تبدأ امتحانات نصف السنة في العراق لكافة المراحل الدراسية في المواعيد الآتية: