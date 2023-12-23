“المصريين طايرين من الفرحة“ لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 الجديدة 2024 + الشروط والأوراق المطلوبة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء إنشاء صندوق الطوارئ، وهو مخصص لأصحاب العمالات الغير منتظمة، كما صرحت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة قدرها 1000 وهي لأصحاب العمالات الغير منتظمة ومحدودي الدخل وذلك من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة

قامت القوى العاملة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل صرف العمالة الغير منتظمة وهي:

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يجب أن يحمل الجنسية المصرية.

عدم امتلاكه وظيفة ثابتة.

يجب أن يمتلك بطاقة شخصية سارية.

يجب تقديم ما يثبت عدم الانتظام في العمل.

خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية.

يجب إنشاء حساب خاص بالمتقدم.

يشترط تقديم كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

يرجى إدخال رقم هاتف يعمل.

أخيرا النقر على كلمة التسجيل.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في العمالة الغير منتظمة؟

يجب توافر جميع الأوراق والتي تم تحديدها من قبل وزارة القوى العاملة وهي: