هتتحبس وتترحل على بلدك .. تحذير شديد اللهجة لهؤلاء من حاملي تأشيرة الزيارة والسياحة للسعودية

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض التحذيرات شديدة اللهجة لكل من قام باستخدام تأشيرات أداء فريضة الحج، وهم حاملي تأشيرة الزيارة و تأشيرة السياحة المتجهين إلى المملكة العربية السعودية أو المتواجدين فيها حالياً.

عقوبات استخدام تأشيرة الزيارة للحج 2024

قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإعلان عن مدى خطورة استخدام تأشيرات الزيارة أو التأشيرات الخاصة بالسياحة في الحج، ولكل من يلجأ إلى الهرب من الأسعار المرتفعة للحج في الموسم القادم، وقامت بالتأكيد على كل من قام أو سوف يقوم بذلك، سوف يواجه عقوبة القبض عليه، وترحيله إلى مصر، وسوف يتم منعه من دخول المملكة السعودية لمدة 10 سنوات، تبعاً لنص القوانين التي تنظم الحج في المملكة العربية السعودية، ومن خلال دور غرفة الشركات، قامت بتنظيم حملات للتوعية من أجل تنبيه المواطنين من خطورة السفر بتأشيرات الزيارة أو تأشيرات السياحة إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار السعودية.

كيفية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

قامت الجوازات السعودية بالكشف أن هناك فرصة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في حالة إذا كان حامل تأشيرة الزيارة من الأطفال التي تقل أعمارهم عن 18 عام، ولكن بشرط أن يكون الوالدين يكونوا من حاملي الإقامة النظامية.

خطوات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة إلكترونياً