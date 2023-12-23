“ يابختك هتاخد 600 جنية بدل 300“ موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة والفئات المستحقة

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات يناير 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من 1 يناير 2024 وسوف تستمر لمدة 6 أيام، وسوف تصرف بالزيادة السنوية والتي نسبتها 15٪، لذلك يتساءل العديد من أصحاب المعاشات حول تلك الزيادة، وذلك ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة معاشات يناير 2024

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2023 أنه يتم صرف زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15٪، ويتم اضافة تلك الزيادة في 30 يوليو، ولكن تم تبكيرها لهذا العام بأن يتم صرفها في شهر يناير وذلك وفقا لتعليمات رئاسية، بالإضافة إلى أن القانون نص على مجموعة من الأشخاص يتاح بها صرف معاشين وهم:

الأرملة وهي تأخذ صرف معاش زوجها بالإضافة إلى دخلها من العمل.

جمع الأرمل ما بين معاش زوجته ودخله من العمل.

الشخص المستحق من المعاش بالإضافة إلى صرف المعاش.

الفئات المستحقة من زيادة للمعاشات يناير 2024

من المقرر زيادة المعاشات ليكون الحد الأدنى للمعاشات هو 1300 جنيه والحد الأقصى هو 10.000 جنيه، وذلك ما صرح عنه رئيس الهيئة القومية للتأمينات اللواء جمال عوض.

منحة المعاشات الاستثنائية

من المقرر زيادة المعاشات الاستثنائية لتكون 600 جنيه وذلك بدلا من صرف 300 جنيه، يجب العلم أن ذلك الأمر وفقا لقرارات رئاسية.

اماكن صرف معاشات يناير 2024

يتم صرف المعاش بعدة طرق مختلفة وهي:

ماكينات ATM.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ فوري.

منافذ البريد المصري.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات

يتم الاستعلام حول زيادة المعاشات بواسطة الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات.