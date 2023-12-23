اللى معاه دولار يلحق يبيعه دلوقتي.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء السبت 23 ديسمبر

تسود حالة من الهدوء والاستقرار في أسواق العملات اليوم، حيث يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ويأتي ذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أمس بتثبيت سعر الفائدة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم وغدا السبت، من المتوقع استئناف أنشطة البنوك يوم الأحد، ويمكن الاطلاع على أسعار العملات في البنوك المصرية من تلك المقالة.

أسعار الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر بالبنوك المصرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم، الجمعة 22 ديسمبر 2023، يظهر استقرارًا حيث يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

– في بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في البنك الأهلى: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

– في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

– في البنك التجارى الدولى: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في البنك المصرى الخليجى: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في بنك HSBC: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في مصرف أبوظبى الإسلامى: 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

– في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وجدير بالذكر أن اجتماع البنك المركزى أمس كان الأخير للجنة في 2023، حيث شهدت أسعار الفائدة في مصر تقلبات بين التثبيت والرفع خلال العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال اجتماعين.

سعر الدولار اليوم السبت 23 ديسمبر في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 50.80 و50.90 جنيه للشراء، و51 جنيهًا و51.10 جنيه للبيع.