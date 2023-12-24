ألف مبروك لكل أصحاب المعاشات.. زيادة المعاشات 2024 بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية.. أعرف مواعيد صرفها وخطوات الاستعلام

لقد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر بالإعلان عن زيادة المعاشات 2024، ويوضح ذلك دور الحكومة المصرية واهتمامها لكي توفر حياة كريمة للمصريين، خصوصاً في تلك الفترة التي تعاني منها الدولة وجود أزمة اقتصادية، وبناءاً على ذلك يتساءل كل أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف زيادة المعاشات وخطوات الاستعلام عنها.

زيادة المعاشات في مصر 2024

يبحث الآلاف من المواطنين المصريين خصوصاً أصحاب المعاشات خلال المواقع على الإنترنت بعدما قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن زيادة المعاشات 2024، لقد تم زيادة قيمة الحد الأدنى للمعاشات وأصبحت 1280جنيه مصري بعد أن كانت 1105 جنيه، وأيضاً تم زيادة قيمة الحد الأقصى للمعاشات وأصبحت 10080 جنيه مصري بعد أن كانت 8720 جنيه.

ميعاد صرف زيادة المعاشات يناير 2024

بعد الإقرار على الزيادة الأخيرة في المعاشات والتي من المقرر أن يتم العمل بها في يناير القادم، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن ميعاد صرف زيادة المعاشات يناير 2024، ويستفيد من تلك الزيادة أكثر من 10 مليون مواطن في مصر، وقامت بالتوضيح في الإعلام أيضاً أن الزيادة في شهر يوليو القادم ليس لها علاقة بزيادة يناير حيث أن المعاشات والتأمينات سوف تشهد زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15% تبعاً لنص قانون المعاشات، وإعلان الهيئة القومية يفيد بأن من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات يناير 2024، من يوم 1 يناير وحتى يوم 6 يناير.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات

بعد إعلان الهيئة القومية بإقرار الزيادات أخذ يبحث ويتساءل العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات عن معرفة خطوات وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات، ومن تلك الخطوات الآتي: