الفلوس في إيدك هتبقى زي الرز .. شهادات البنك الأهلي العادية والدولارية.. «استثمر فلوسك بأعلى سعر فائدة»

بعد قرار اللجنة السياسية النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أول أمس الخميس 21 ديسمبر 2023، أدى ذلك إلى تساؤلات كثيرة من المواطنين المصريين حول الشهادات البنكية من البنك الأهلي إذا كانت عادية أو دولارية، بالإضافة إلى الاهتمام بمتابعة كل أخبار الاستثمار والفوائد الخاصة بالبنوك.

شهادات البنك الأهلي العادية وفوائدها

خلال تلك الأيام قام العديد من المصريين بالبحث خلال الإنترنت حول شهادات البنك الأهلي العادية وأسعار الفوائد الخاصة بها، ومن أنواع تلك الشهادات وفوائدها الآتي:

الشهادة البلاتينية: يمكن شراء تلك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتكون مدة الشهاده 3 سنوات، وذات فائدة بنسبة 19% وتلك النسبة ثابتة كل المدة ويتم صرف العائد شهرياً. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج: يمكن شراء تلك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، وهي شهادة بفائدة متدرجة نسبتها 22% للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: يمكن شراء تلك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، وهي شهادة ذات فائدة متغيرة بنسبة 0.25%، أي هي حالياً 19.5%. الشهادة الخماسية: يمكن شراء تلك الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتكون مدة الشهادة 5 سنوات، وهي شهادة ذات فائدة بنسبة 12.25% بشكل سنوي.

شهادات البنك الأهلي الدولارية وفوائدها

يهتم العديد من المصريين بالبحث خلال الإنترنت حول شهادات البنك الأهلي الدولارية وأسعار الفوائد الخاصة بها، ومن أنواع تلك الشهادات وفوائدها الآتي: