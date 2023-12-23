محدش قدك يا سيدي|.. وزارة المالية تبدأ صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر في هذا الموعد

ستبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر اعتبارًا من غد الأحد، عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، ويشمل الراتب علاوة غلاء المعيشة التي ارتفعت من 300 جنيه إلى 600 جنيه لجميع مستويات الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه.

علاوة غلاء المعيشة بشهر ديسمبر 2023

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد العاملون في الهيئات العامة الاقتصادية من علاوة غلاء المعيشة بنحو 336.4 ألف موظف، بتكلفة سنوية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وقد رفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 60 مليار جنيه، لتصل إجمالي الأجور إلى 470 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024، بارتفاع نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

متى تنزل رواتب شهر ديسمبر 2023؟

ستتم عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 وفقًا لإعلان وزارة المالية خلال فترة ثلاثة أيام كما يلي:

– اليوم الأول لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: الأحد، 24 ديسمبر.

– اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: الاثنين، 25 ديسمبر.

– اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: الثلاثاء، 26 ديسمبر.