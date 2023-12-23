بخطوات بسيطة|.. كيفية التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي 2024 بالعراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق استمارة إلكترونية لتسهيل تقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي لعام 2024 من قبل المواطنين ذوي الدخل المحدود، تُقدم هذه الخدمة الحكومية لمساعدة فئة محدودة الدخل في تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، يتيح الضمان الاجتماعي للمواطنين الحصول على دعم مالي شهري يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الشخصية واحتياجات أسرهم، في هذا السياق، يستعرض المقال كيفية تقديم طلب الضمان الاجتماعي لعام 2024 والشروط الضرورية للتقديم.

شروط التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي 2024 بالعراق

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط الضرورية للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي لعام 2024، وتشمل هذه الشروط:

1. الجنسية العراقية للمتقدم.

2. الحالة الاجتماعية: يجب أن يكون المتقدم متزوجًا، أو أرملًا، أو مطلقًا.

3. حجم الأسرة: يجب أن لا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن أربعة أفراد.

4. الدخل الشهري: يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 1000 دينار عراقي.

خطوات التقديم على استمارة الضمان الاجتماعي 2024 بالعراق

تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية للضمان الاجتماعي من قبل الحكومة العراقية في العاشر من ديسمبر، منذ ذلك الحين، شهد البحث الكثيف عبر جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية التقديم للضمان الاجتماعي في عام 2024، يمكنك تقديم الطلب عبر الخطوات التالية:

1. زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2. انقر على زر “استمارة الضمان الاجتماعي”.

3. قم بتسجيل الدخول.

4. ملأ الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

5. قدم المستندات المطلوبة.

6. اضغط على “إرسال الطلب” بعد الانتهاء.

7. انتظر مراجعة الطلب من قبل وزارة العمل للتأكد من توافق الشروط، وفي حال المطابقة، سيتم صرف الدعم المالي.