سجل دلوقتي .. رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024

يتساءل الأشخاص على الدعم المباشر بالمغرب، حيث يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر التي يكون دخلها الشهري محدود من خلال تقديم دعم نقدي، وأطلقت منصة رقمية لتسجيل الأفراد الذين يريدون الاستفادة من هذا الدعم، ويمكن للأفراد تقديم طلباتهم حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، و تم تحديد مواعيد التسجيل والإعلان عن موعد صرف الدعم، وتوضيح الشروط والخطوات الضرورية للتسجيل، مما يبرز أهمية هذه الخطوة لجميع فئات المواطنين.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

للتسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب يجب اتباع النقاط التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر، من هنا.

اضغط على كلمة الحساب وادخل البيانات المتعلقة بك.

أرفق جميع المستندات المرادة مثل شهادة الإقامة والهوية وشهادة العائلة.

تصلك رسالة تؤكد حصولك على الدعم وتوفر التفاصيل الضرورية.

يتواصل الدعم الشهري ما لم تتغير الشروط.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

يتم تقديم الدعم الاجتماعي في المغرب عبر المؤسسات أو البنوك، حيث يقوم الفرد بتقديم بياناته للحصول على الدعم، والأوراق المطلوبة هي:

نسخة من البطاقة الشخصية للفرد المتقدم.

نسخة من البطاقة الشخصية للزوجة إذا كان متزوجاً.

تقديم شهادة تثبت عدم استفادة الفرد من أي دعم آخر.

في حال وجود شهادة عمل، يتعين إحضارها.

يلزم تقديم نسخة تتعلق بالآيبان أو الحساب البنكي لرب الأسرة.

أهمية الدعم الاجتماعي المباشر للمواطنين

للدعم الاجتماعي المباشر أهمية كبيرة، منها: