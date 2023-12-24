هتقطع مره كل يومين .. كلام نهائي عن تغيير مواعيد قطع الكهرباء يوميا.. هل تصبح غير ثابتة؟

هناك العديد من المواطنين تطالب بتغيير مواعيد قطع الكهرباء اليومية على أن تكون المواعيد غير ثابتة بمعنى أن يتم انقطاع التيار الكهربائي في أي وقت من اليوم دون جداول ومواعيد ثابتة، وبناءاً على تلك المطالب، قامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بالكشف عن حقيقة القيام بتغييرات على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مصر.

انقطاع التيار الكهربائي في مصر

قامت بعد المصادر الخاصة بالتصريح إلى منصة الطاقة المتخصصة، وقالت المصادر بأن هناك خطط للحكومة المصرية من أجل حل أزمة قطع الكهرباء أصبح بها تعديلات بسبب وجود أزمة في نقص الدولار التي تقوم الدولة باستيراد الفحم والمازوت به، وأيضاً بسبب زيادة استهلاك الكهرباء في نفس الوقت، مما ترتب عليه استمرار الحكومة في مد فترة تخفيف الأحمال، وبناءاً على الخطة الجديدة سوف يتم تقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة في اليوم، وتضم خطة الحكومة أيضاً تناوب قطع الكهرباء بين المناطق، مما يعني أن المنطقة لن ينقطع بها التيار الكهربائي في يوم معين وبعدها في اليوم التالي يتم قطع التيار الكهربائي عنها لمدة ساعة واحدة، أي يتم قطع الكهرباء بموجب مرة كل يومين.

حقيقة تغيير مواعيد انقطاع التيار الكهربائي

قامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بالتوضيح على أنه لا يمكن أن تكون مواعيد انقطاع التيار الكهربائي متغيرة بشكل يومي وغير ثابتة، موضحة إلى أن مواعيد الانقطاع التي تم الإعلان عنها مسبقاً، يتم تنفيذها تبعاً لجدول تخفيف الأحمال، كما أضافت الشركة إلى أن أي محاولة لتغيير تلك المواعيد المتفق عليها، سوف يؤدي إلى الإخلال بخطة تخفيف الأحمال، والتأثير على مواطنين آخرين.

موعد انتهاء تلك الأزمة وخطة تخفيف الأحمال؟

قامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بالرد على ذلك السؤال حول ميعاد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وحل الأزمة، وعدم قطع التيار الكهربائي بشكل يومي في كل مدن ومحافظات مصر، وقالت أن وزارة الكهرباء تقوم بالعمل على استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من الموارد من أجل زيادة طاقة الإنتاج واستقرار التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تصريحها بأن الدولة المصرية تقدر أهمية الكهرباء لدى المواطنين، وتعمل بكل جهد لحل تلك الأزمة.