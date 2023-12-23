معاك 80 ألف جنيه بس هتقبض 1300 جنيه شهريًا مدى الحياة.. فرصة الحلم وصلت

في ظل الأوضاع الاقتصادية الغير ملائمة التي يمر بها الكثير من الأشخاص، يبحث البعض عن أفضل طرق الادخار لأموالهم حتى لو كانت قيمتها لا تذكر، لتقدم البنوك المصرية أفضل الشهادة الاستثمارية لجميع العملاء، للقيام على شراؤها والحصول على الفائدة التي يوفرها البنك شهريًا، حتى أنه في حالة ادخار شهادة بقيمة 80 ألف جنيه فيحصل العميل حينها على أعلى عائد شهري يصل قيمته إلى 19%.

حساب قيمة شهادة 80 ألف جنيه من البنك الأهلي

وعند حساب قيمة شهادة الادخار التي يتم الحصول عليها من البنك، فإنه في حالة شراء شهادة من البنك الأهلي أو البنك مصر بقيمة 80 ألف جنيه على أن يصل عائد الشهادة 19% لمدة 3 سنوات، فإن العميل يحصل حينها على عائد شهري 1300 جنيه تقريبًا، على أن يبلغ العائد السنوي لنفس الشهادة إلى 15600 جنيه، وعند ترك الشهادة إلى مدة 3 سنوات فإن عائد الشهادة حينها يسجل نحو 46800 جنيه تقريبًا.

مميزات شهادات البنوك

وعن أهم المزايا التي يوفرها البنك الأهلي عند شراء شهادة ادخارية، ما يلي:-

عائد الشهادة يصل إلى 19%.

في حين أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الادخارية يبلغ 1000 جنيه ومضاعفتها.

على أن تستمر هذه الشهادة لمدة 3 سنوات.

إضافة إلى إمكانية الحصول على قرض أو تمويل شخصي من الشهادة.

كما هناك إمكانية لإستخراج فيزا مشتريات بضمان قيمة الشهادة.

والحصول على الفائدة بشكل شهري أو سنوي أو بعد 3 أعوام كما يرغب العميل.

هذا وأن هناك شهادات استثمارية أخرى تقوم البنوك على طرحها في الفترة الحالية، خاصة بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماع للبنك المركزي، حتى أنه غير متوقع برفع الفائدة الفترة المقبلة، نظرًا لمجموعة من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري عقب الارتفاع، ولذلك فإنه في حالة وجود بيانات جديدة سيتم الإعلان عنها على الفور.