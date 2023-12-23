الإمتحانات على الأبواب.. وزارة التعليم تُعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 المرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل الدراسية المختلفة التي منها المرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني، فضلاً عن أن إمتحانات صفوف النقل تبدأ يوم 6 من شهر يناير 2024، وتختلف المواعيد من مديرية تعليم إلى أخرى، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية والتعليم الفني يوم 15 من شهر يناير 2024 على مستوى الجمهورية.

إمتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضحت وزارة التعليم، أن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول يتم الإعلان عنها من قبل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، والعمل على الالتزام بحضور الامتحانات وتأديته بطريقة ملائمة ومناسبة، مؤكدة بأن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ من يوم 27 شهر يناير 2024 وتستمر إلى أسبوعين متتاليين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني.

مقياس وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن أن الأسئلة التي يتم تديونها في أوراق الامتحانات تهدف إلى قياس فهم الطالب ونواتج التعلم، مما تهدف في المقام الأول إلى نظام الفهم وليست مقياسًا للحفظ والتلقين، على أن تكون الأسئلة موزعة بين الاختيارية التي تقيس فهم الطالب للمنهج على مدار الفصل الدراسي، إضافة إلى مدى استيعابه لجميع مخرجات التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية، والعمل على وضع إجابة من فهم الطالب بعيدًا عن الحفظ.