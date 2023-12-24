الدنيا هتقف ومش هنعرف ننزل من البيت .. العاصفة «بيا» تضرب 4 دول أوروبية.. هل تصل مصر؟

هناك بعض التغييرات الجوية التي أصابت عدة دول أوروبية في تلك الفتره في نفس التوقيت التي ضربت العاصفة بيا لتلك الدول، والتي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية، وبناءاً عليه اضطرت تلك الدول إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية، وهناك بعض المواطنين تتساءل عن ما إذا كانت تلك العاصفة بيا سوف تصل إلى مصر وعن تأثير تلك العاصفة في تلك الدول، وهذا بعد دخول مصر في موسم الشتاء وهو الموسم التي يحدث فيه كل التقلبات الجوية الحادة والغير متوقعة.

العاصفة بيا تضرب أربع دول في أوروبا

من الدول التي ضربتها العاصفة، هي النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، وحسب ما تم ذكره فإن العاصفة سوف تصل إلى بعد الدول التي تجاورهم، ولذلك قامت هيئة الأرصاد الجوية في السويد بالإعلان والتحذير من خطورة تلك العاصفة، والتي من من المتوقع أنها سوف تؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة في حركة المرور وقت عطلة الميلاد، لأن هناك الكثير من المواطنين تسافر إلى مناطق أخرى لكي تستمع بتلك المناسبة، وأيضاً العاصفة بيا أدت إلى حدوث حالة من الفوضى قبل عيد الميلاد في كل مدن بريطانيا، وبناءاً على ذلك قررت الحكومة إلغاء كل القطارات ورحلات الطيران في تلك الفترة، وهناك مقطع فيديو متبادل على الإنترنت يوضح معاناة طائرات تحاول الهبوط في المطارات البريطانية ولكنها لا تستطيع وسط تلك الرياح القوية نتيجة العاصفة.

هل يمكن أن تصل العاصفة بيا إلى مصر ؟

قامت الدكتورة منار غانم وهي عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية بالتوضيح خلال تصريح صحفي لها بأنه لا يوجد هناك احتمالية إلى وصولها إلى مصر، بسبب اختلاف اتجاهات الرياح والكتل الهوائية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعتدل الأحوال الجوية في مصر ابتداءاً من يوم الاثنين القادم، حيث تقل سرعة الريح وترتفع درجة الحرارة في مصر درجتين تقريباً، وجاء ذلك التصريح بعد تساؤلات وخوف من المصريين بأن تصل تلك العاصفة بيا إلى مصر.