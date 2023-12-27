نزل خلاص .. جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

يتساءل الطلاب عن جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث إن الطلاب على استعداد لبدء تلك الامتحانات الخاصة بهم، فقد تم الكشف عن المواعيد المتعلقة بتلك الجداول للصفوف المختلفة، وفيما يلي سوف نتعرف عليها.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

فيما يلي هذا الجدول الخاص بالصف 4 الابتدائي:

الرابع عشر من يناير 2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

السابع عشر من يناير 2024: الرياضيات.

الثامن عشر من يناير: ماده العلوم.

التاسع عشر من يناير: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات خامسة ابتدائي

فيما يلي هذا الجدول المتعلق ببدء اختبارات 5 ابتدائي:

21 من يناير 2024م: مادة اللغة العربية، التربية الدينية.

الرابع والعشرون من يناير: الرياضيات.

الخامس والعشرون من يناير: العلوم.

السادس والعشرون من يناير: ماده الدراسات.

موعد اختبارات الصف السادس الابتدائي 2024

سوف تبدأ اختبارات الصف 6 الابتدائي في اليوم الذي يوافق الثامن والعشرون من شهر يناير لعام 2024،بالنسبة الى مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية، أما بالنسبة الى مادة الرياضيات فستكون يوم الأحد الذي يوافق واحد وثلاثون من شهر يناير عام 2024،أما بالنسبة لاختبار مادة العلوم تكون في يوم الأثنين الذي يوافق واحد من شهر فبراير لعام2024،وبالسنبة لاختبار مادة الدراسات ستكون في يوم الثلاثاء الذي يوافق الثاني من شهر فبراير لعام2024، قد تم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم على الضرورة من الالتزام بالجدول