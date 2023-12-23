هتتغني بـ 450 ألف دينار.. إعلان كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق

يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن كشوفات أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية في الواجبة الأخيرة التي صرحت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يقدم هذا البرنامج الدعم الكافي للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخل شهري وذلك من اجل حياة كريمة بكل مواطن، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا آنها شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم الدعم، حيث أنة من المتوقع ظهورا سماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية في نهاية أخر شهر ديسمبر الجاري، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة الإجراءات في السطور التالية تابعونا.

كيفية التسجيل علي منصة مظلتي الإلكترونية

يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

يجب التسجيل علي الموقع الرئيسي بمنصة مظلتي الإلكترونية.

من ثم اضغط علي خانة قسم الرعاية الاجتماعية.

قم بدخول جميع البيانات في الخانات المحددة أمامك.

ثم قم بالدخول الاسم رباعي، رقم الهوية، المحافظة التي تعيش بها.

اضغط علي تحميل الكشوفات التي يوجد بها أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية.

تعرف علي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية