بالرقم القومي .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

معاش تكافل وكرامة يكون من أنواع الدعم المقدمة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، فمن الجدير بالذكر هذا الدعم يكون مقدم أيضًا من قبل الحكومة المصرية لكي يتم تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وهذا لكي يقوموا بتلبية متطلباتهم الأساسية، ويمكنك أن تستعلم عنه بسهولة من خلال رابط الوزارة، سوف نرفق لكم التفاصيل فيما يلي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق اتباع النقاط المقبلة:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

كتابة الرقم القومي.

النقر على زر “استعلم”.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024

سوف يتم صرف هذا المعاش يوم 15 من شهر يناير 2024م، إذ إن الصرف باستمرار يكون في منتصف الشهر الميلادي، وذلك بشكل ثابت، ومن الجدير بالذكر أنه يتم منح هذا المعاش لكل الأشخاص الين يكون دخلهم الشهري محدود، كما أنه يتم صرف هذا المعاش للمطلقات والأرامل، وغيرهم من الفئات الأخرى التي أشارت إليهم وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

يهدف برنامج تكافل وكرامه الي توفير الحماية الاجتماعية للأسر المصرية الفقيرة والمحتاجة، ولكن الحصول على هذا البرنامج يجب ان تتوفر هذه الشروط، وبالنسبة للمتزوجات اللاتي قد تغيرت أسماؤهن بسبب الزواج، فإن رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة هو الخطوة المهمة للتأكد من انه تم إدخال الاسم الصحيح وبطريقة صحيحة في بيانات البرنامج، ووجدت وزارة التضامن الاجتماعي ان المتزوجات تحرص على التأكد من إدخال الاسم الصحيح في برنامج تكافل وكرامه والتأكد من انتظام المعاش ، لذلك تسعى الوزارة جاهده لتيسير هذه العملية علي المواطنين.