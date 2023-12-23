“لو دفعت 200 ألف جنية هتاخد 3300 جنية شهريا“ فرصة كبيرة من البنك المركزي لمشتري تلك الشهادة.. يابختك ياللي هتلحقها

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الشهادات البنكية التي يمكن شرائها والاستفادة من العائد المميز التي تطرحه كل شهادة إلى جانب المميزات الأخرى التي تتواجد بها، وخاصة مع ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يشهده العالم كله نجد أن العديد من الناس يرغبون في كسب أموال كثيرة ومضمونة، حيث تعتبر الشهادات من أفضل الأشياء التي تطرحها الدولة والحكومة المصرية وتعمل على زيادة ربح العملاء والاستفادة بأكبر قدر ممكن من تلك الشهادات، ومن أهم الشهادات التي تقدمها البنوك المصرية هي الشهادة البلاتينية والتي سنتحدث فيما يلي على بعض المواصفات الخاصة بها.

العائد الشهري والسنوي لشراء شهادة بقيمة 200 ألف جنية

هناك الكثير من المواطنين ممن يمتلكون مبالغ مالية كبيرة ويرغبون في الاستثمار بها من خلال شراء الشهادة البلاتينية المميزة ويكون ذلك من خلال على سبيل المثال شراء شهادة بقيمة 200.000 ويكون العائد الخاص بها سنويا 38.000 جنية والشهري حوالي 3300 جنية بعائد 19% من خلال ضرب المبلغ الذي يمتلكه الشخص في 19% وذلك سوف يخرج العائد السنوي ويتم قسمه على 12 وذلك سيخرج العائد الشهري.

مميزات شهادات البنوك

يوجد بعض المميزات التي تميز الشهادات عن بعضها البعض ومن أهم الشهادات هي شهادة القمة وسوف نتعرف فيما يلي على مميزات تلك الشهادة: