اعرف دلوقتي لحظة بلحظة .. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

تساءل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت الثالث والعشرون من شهر ديسمبر 2023م، عدد هائل من الأشخاص، حيث إن سعره يكون مختلف باستمرار مع اختلاف الأيام ومع مرور الزمن، وفيما يلي سنتعرف معًا على أحدث الأسعار التي يسجلها.

سعر الحديد والأسمنت

ارتفع سعر الحديد اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، حتى سجل ما يلي:

وصل ثمن حدید مصر ستیل لما يقرب من حوالي 39 ألف جنيه للطن.

كما وصل سعر طن حديد العتال اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 39 ألفا و500 جنيه.

كذلك وصل سعر حديد المعادى اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 38 ألفا و500 جنيه.

هذا بجانب أنه قد وصل حديد الكومي اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 38 ألف جنيه.

كما أنه قد وصل ثمن حديد المراكبى اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 39 ألفا و500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 23 ديسمبر 2023

شهد سعر الأسمنت اليوم السبت الموافق من الثالث والعشرون من ديسمبر 2023م، حتى سجل ما يلي: