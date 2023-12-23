أخبار مصر
اعرف دلوقتي لحظة بلحظة .. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23 ديسمبر 2023
تساءل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت الثالث والعشرون من شهر ديسمبر 2023م، عدد هائل من الأشخاص، حيث إن سعره يكون مختلف باستمرار مع اختلاف الأيام ومع مرور الزمن، وفيما يلي سنتعرف معًا على أحدث الأسعار التي يسجلها.
سعر الحديد والأسمنت
ارتفع سعر الحديد اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، حتى سجل ما يلي:
- وصل ثمن حدید مصر ستیل لما يقرب من حوالي 39 ألف جنيه للطن.
- كما وصل سعر طن حديد العتال اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 39 ألفا و500 جنيه.
- كذلك وصل سعر حديد المعادى اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 38 ألفا و500 جنيه.
- هذا بجانب أنه قد وصل حديد الكومي اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 38 ألف جنيه.
- كما أنه قد وصل ثمن حديد المراكبى اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 20323م، لما يقرب من حوالي 39 ألفا و500 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم 23 ديسمبر 2023
شهد سعر الأسمنت اليوم السبت الموافق من الثالث والعشرون من ديسمبر 2023م، حتى سجل ما يلي:
- بلغ ثمن أسمنت المسلح اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1750 جنيهًا مصريًا.
- كما أنه قد بلغ ثمن أسمنت النصر اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1700 جنيه مصري.
- هذا بجانب أنه قد بلغ سعر أسمنت وادى النيل اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1680 جنيها مصريا.
- كما أنه قد وصل ثمن أسمنت المخصوص اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1700 جنيه مصري.
- هذا بجانب أنه قد بلغ ثمن أسمنت طرة وحلوان اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023م، لما يقرب من حوالي 1710 جنيها مصريا.