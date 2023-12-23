اعرف يلا وصل لفين .. سعر الذهب اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

العديد من المواطنين يتساءلون عن سعر الذهب السبت 23 ديسمبر 2023م، حيث إنه يكون متغير في السعر دومًا، فكل يوم يكون سعره متباين، كما أنه يتباين سعره مع مرور الزمن، وتجدر الإشارة بأن سعره يشهد ارتفاع بشكل ملحوظ للغاية، ولكن ماذا عن سعره اليوم؟ هل مرتفع أيضًا كما هو؟ هذا ما سوف نتعرف عليه معًا فيما يلي في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

لقد شهد سعر الذهب اليوم استقرارا واضح ان يوم السبت الموافق الثالث والعشرون من ديسمبر 2023 حيث انه سجل ما يلي في مختلف العيارات:

بلغ سعر الذهب اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023 عيار 24 لما يقرب من حوالي 3457 جنيه مصري.

كذلك بلغ سعر الذهب اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023 عيار 21 لما يقرب من حوالي 325 جنيه مصري.

هذا بجانب ان سعر الذهب عيار 18 بلغ اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023 لما يقرب من حوالي 2593 جنيه مصري.

كما انه بلغ سعر الذهب اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر عيار 14 لما يقرب من حوالي 2017 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق من 23 ديسمبر 2023 استقرار واضح حتى يبلغ لما يخرج من حوالي 24200 جنيه مصري من الممكن ان يتبين هذا السعر من تاجر لتاجر آخر.

سعر الذهب عالميا

لقد ارتفع سعر الذهب عالميا حتى يسجل 2023 دولار للأونصة وهي الأوقية التي تكون معادله لحوالي 31.1 جرام، وهذا لعيار 24، وهذا بنهاية التعاملات الخاصة بأمس الجمعة بزيادة 7.13 دولار بمعدل 0.35%، وهذا عند المقارنة بالمستوى الخاص به مع اخر التعاملات الخاصة بيوم الخميس.