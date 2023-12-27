من هُنــا .. رابط التسجيل في المنحة الجامعية 2023 بالجزائر

وزارة التربية والتعليم الجزائرية قامت بتوفير منصة منحتي من أجل التقديم بها للتقدم بطلبات من أجل الاستفادة من المنحة بالجامعية، وأكدت الوزارة أن السبب الأساسي وراء انشاء هذه المنصة هو التسهيل على الطلاب الوقت والجهد وفي نفس الوقت عملية التسجيل الالكترونية تكون مضمونة أكثر من الطرق التقليدية التي كثير ما يحدث بها أخطاء، أوضحت الوزارة أنه تم تحديد قائمة خاصة بأوراق التسجيل في المنحة الجامعية الجزائرية يجب أن يتم توفيرها من قبل من يرغب في التقدم.

التسجيل في المنحة الجامعية الجزائرية

أي طالب يريد في الاستفادة من المنحة الجامعية الجزائرية التي وفرتها الوزارة يجب عليه أن يقوم بعملية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية، التي تتمثل في الآتي:

الانتقال إلى منصة منحتي من خلال الموقع الإلكتروني من خلال النقر هنا.

من الصفحة الرئيسية يتم النقر على خيار تسجيل الدخول.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال بعض البيانات الشخصية ومن ثم تعيين كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول مرة ثانية.

الضغط على تسجيل المنحة الجامعية.

القيام بعد ذلك بتحديد المنحة التي يراد الحصول عليها والتي تكون على أساس أداء مجموعة من الاختبارات والتي تختلف من البكالوريوس، ماجستير، ليسانس، دكتوراه.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على خيار إرسال بعد تحديد الرغبة، ومن ثم سوف تظهر أمام المستخدم بعد ذلك الموعد الخاص بالفحص يجب عليه أن يعرفه بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة النقر على إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة الجامعية الجزائرية

تم تحديد مجموعة من المستندات التي يجب أن يتم توفرها أثناء عملية التسجيل مع ضرورة التأكد من كونها سليمة، وتتمثل تلك المستندات في الآتي: