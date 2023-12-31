اعرفه دلوقتي .. جدول الإجازات الدراسية في العراق 2023
يبحث الكثير من الطلاب في العراق عن جدول الإجازات الدراسية، خلال السنة الدراسية الجديدة 2023، حيث أن هذا الجدول مهما بالنسبة للطلاب، وذلك لتنظيم الاجازة الخاصة بهم، وكيفية استغلالها في مراجعة أنشطتهم المدرسية، وتنظيم العام الدراسي للخروج منه بأقصى استفادة لذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم، جدول العطل الدراسية في العراق وكيفية الاستفادة من الإجازات الدراسية.
جدول الإجازات الدراسية في العراق
من المعروف ان الاجازات الرسمية من أكثر الأمور الهامة بالنسبة للعديد من للطلاب، حيث تسمح لهم هذه الإجازات بالاستراحة من الدراسة والدوام الذي يكون على مدار العام الدراسي، لذلك فإنه يرغبون في التعرف على أيام الإجازات من أجل الاستجمام والحصول على وقت للاسترخاء ومنهم آخرين يرغبون في استغلالها لمراجعة دروسهم، ويأتي جدول العطل الدراسية في العراق في الآتي:
- إجازة انتهاء الفصل الدراسي الأول في تاريخ 20 يناير 2023.
- إجازة الشتاء تبدأ من 21 يناير 2023 وتنتهي في 2 فبراير 2023.
- بداية الفصل الدراسي الثاني في 3 فبراير 2023.
- إجازة يوم الاستقلال في 22 فبراير 2023.
- من المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر ممتدة من من 2 مايو 2023 حتى 6 مايو 2023.
- ستكون إجازة انتهاء العام الدراسي في الثلاثين من يونيو 2023.
الإجازات الاستثنائية والاحتفالات الرسمية بالعراق
هناك مجموعة من العطلات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي والتي توافق مع أيام يتم فيها الاحتفال من قبل الشعب العراقي بسبب مناسبات مختلفة، وهذه الإجازات تتمثل في الآتي:
- أولا إجازة يوم الشهيد: هذه الاجازة تأتي بمناسبة احتفال العراق بيوم الشهيد في 21 نوفمبر، وفي هذا اليوم يمنح الطلاب إجازة خلال هذا اليوم للاحتفال بتضحيات الشهداء وتكريمهم.
- عطلة يوم المعلم: تأتي هذه المناسبة في الثاني من أكتوبر من كل عام، حيث يتم الاحتفال بيوم المعلم في العراق، وبالتالي يمنح الطلاب إجازة خلال هذا اليوم للاحتفال وتقدير جهود المعلمين وأثرهم في حياة الطلاب.
هذه الإجازات الاستثنائية تم تحديدها من قبل وزارة التربية في العراق وتنشر في التقويم الدراسي الرسمي للمدارس.