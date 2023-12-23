“هنيالك يا حج مكتوبالك يا حج” الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 1445 والفئات الغير مسموح لها بأداء مناسك الحج

مع اقتراب الموسم الحج لعام 2024 بدأ الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية التقديم على حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية وذلك لزيارة بيت الله الحرام وقضاء فريضة الحج، ومنذ تقديم الأوراق والذي تم في نهاية شهر نوفمبر الماضي ينتظر كافة الحجاج موعد الإعلان عن النتائج ويتساءل الكثير منهم عن طريقة الاستعلام عن النتيجة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 1445

من اجل الاستعلام عن نتائج قرعه حج جمعيات الاهليه يجب اتباع الخطوات التاليه:-

أولا يجب الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية الموحدة الإلكترونية من هنا.

قم بكتابة الرقم القومي الآن.

يوجد رقم أسفل صورة بطاقة الرقم القومي قم بكتابته.

قم بكتابة كود التحقق الذي يظهر بوابة الحج المصرية الموحدة.

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ما هي الفئات الغير مسموح لها بأداء مناسك الحج 1445؟

أكدت وزاره التضامن أن هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج في العام المقبل وذلك لخطورة تعرضهم لأي عدوى أثناء أداء المناسك وذلك وفقا للتعليمات الصادره من وزارة الصحة المصرية، وهذه الفئات هي:-