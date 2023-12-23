وزارة التربية العراقية تُعلن جدول امتحانات السادس الاعدادي والسادس الابتدائي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي والإبتدائي الدور الأول، حيث إن كثير من الطلاب والطالبات يبحثون عنه بشكل مستمر، فضلاً عن أن الوزارة قامت بطرح التقويم الدراسي الجديد الذي شمل جميع المدارس والجامعات العراقية، بما في ذلك موعد الإمتحانات والإجازات المنعقدة على مستوى محافظات العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

جدول امتحانات السادس الاعدادي والسادس الابتدائي

حددت وزارة التربية العراقية، مواعيد امتحانات الصف السادس الاعدادي وكذلك الإبتدائي في مختلف محافظات العراق، كما على النحو التالي:-

تبأ الإمتحانات للمرحلة الثانوية من يوم 2 شهر يناير 2024.

في حين أن إمتحانات الثانوية تنتهي يوم 31 يناير 2024.

على أن تكون امتحانات المرحلة الإبتدائية يوم 25 من شهر يناير 2024.

وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

فضلاً عن أن العام الدراسي بدأ يوم 17 سبتمبر 2023.

التقويم الدراسي في العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن الإجازة الخاص بنصف الفصل الدراسي تكون عقب انتهاء امتحانات نصف العام وهو الموافق الخميس 1 فبراير 2024، على أن تستمر إلى مدة أسبوعين ويتم بدء الدراسة للفصل الثاني يوم 15 من شهر فبراير 2024، إضافة إلى أن هناك بعض الإجازات التي يتم الحصول عليها وهي الفترة الشتوية التي تبدأ يوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر 2023، على أن تنتهي يوم 12 يناير 2024، وبعدها تبدأ الإمتحانات مباشرة.