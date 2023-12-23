“هتقبض خلال ساعات”.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، اقترب رسميا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لكافة العاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، علما بأنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأشهر الماضية، واليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وقد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 في وقت سابق بشكل رسمي، حيث سيبدأ الصرف لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بداية من يوم غد الأحد ولمدة 3 أيام متواصلة، وناشدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” السادة الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن مرتبات شهر ديسمبر 2023 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

أما عن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لمختلف الدرجات الوظيفية فهي كما يلي:

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الخامسة: 4500 جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثالثة: 5500 جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7 آلاف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8000 جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة العالية أو ما يعادلها: 9 آلاف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11 ألف جنيه

مرتبات شهر ديسمبر 2023

تابعت الوزارة، أنه من المقرر صرف المتأخرات أيام 7 و 10 و 11 من الشهر نفسه، فيما تتيح للعاملين بقطاعات الدولة، عدة أماكن من أجل صرف المرتبات من تلك الأماكن:

– فروع البنوك

– فروع البريد المصري في أي محافظة

– ماكينات الصرفي الآلي