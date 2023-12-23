حقيقة تقديم موعد امتحانات نصف السنة 2024 بالعراق شوف نفسك هتمتحن أمتى

انتشرت بعض الانباء خلال الساعات الماضية بين الكثير من الناس في دولة العراق عن نية الحكومه العراقية في تقديم موعد امتحانات نصف السنة 2024، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد حددت مؤخرا موعد امتحانات جميع المراحل الدراسية لنصف العام 2024، وفي هذا المقال نوضح لكم حقيقة تقديم موعد الامتحانات وفقا لما أكدته الوزاره كما سنوضح لكم مواعيد امتحانات التحريرية والشفهية بشئ من التفصيل.

حقيقة تقديم موعد امتحانات نصف السنة 2024 بالعراق

وعلي الرغم من الكثير من الأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية عن وجود قرار بتقديم امتحانات نصف السنة إلا أن وزارة التربية والتعليم العراقية لم تعلن بعد عن هذا الامر، ومن المقرر أن تقام الإمتحانات في كافة مراحلها الدراسية في نفس الموعد التي حددته الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك حتى الآن، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد حددت مواعيد امتحانات نصف السنة لكافة المراحل الدراسية والتي جاءت كالتالي:-

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الامتحانات الشفهية ستنطلق قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع وستكون ضمن أيام الدراسة العادي.

بالنسبة للمرحلة الابتدائية فسيكون اليوم الأول للامتحانات هو 25 من شهر يناير وستستمر الامتحانات حتى 31 يناير.

أما امتحانات الثانوية فستبدأ يوم 21 يناير وتستمر لمدة 10 أيام بمعني أنها ستنتهي يوم 31 يناير.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت سيكون يوم امتحانات بشكل طبيعي خلال فترة الامتحانات.

موعد عطلة نصف السنة للطلاب 2024 بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن موعد العطلة الرسمية لنصف السنة لكافة الطلاب والتي ستبدأ يوم 1 فبراير وستستمر حتى 15 فبراير.