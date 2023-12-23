“شوف نفسك هتمتحن أمتى“ جدول امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024

اقترب موعد امتحانات منتصف العام لمختلف الصفوف، لذلك يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات الشهادة الاعدادية منتصف العام، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول الامتحان من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم بدء الامتحانات في جميع المحافظات في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وبناء على ذلك سوف تبدأ إجازة منتصف العام يوم 6 فبراير 2024 والتي سوف تستمر لمدة أسبوعين.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

امتحان مادتي الجبر والتربية الإسلامية يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024.

امتحان مادتي اللغة الإنجليزية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

ضوابط الورقة الامتحانية 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع مجموعة من الضوابط عند وضع أسئلة الامتحانات وهي كالتالي: