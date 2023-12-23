“يا بختك لو كنت منهم!!”.. المستفيدين من زيادة معاشات يناير 2024 وموعد الصرف

المستفيدين من زيادة معاشات يناير 2024، سنتعرف معا على المستفيدين من زيادة معاشات يناير 2024 خلال السطور القادمة، حيث سيستفيد من زيادة المعاشات أكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، لكن هذا الأمر المتعلق بزيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، واليك التفاصيل.

المستفيدين من زيادة معاشات يناير 2024

وتوضحيًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فأن زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن يتم زيادة معاشات شهر يناير 2024 بواقع 15% وفقا لتصريحات التأمينات الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الحد الادنى للمعاشات بداية من 1 يناير القادم، وتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيه إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جني، إلى 10080 جنيه، وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

على أن يتم صرف معاشات شهر يناير 2024، بداية من يوم 1 في الشهر، والذي يوافق يوم الإثنين، حيث تستعد منافذ صرف المعاشات وماكينات الصرف الآلي لصرف المعاشات للمستحقين وحينها، يتقاضى المستفيدين من زيادة المعاشات، مستحقاتهم وفقًا للحد الدنى للمعاشات الذي يكون قد بدأ تطبيقه حينها بواقع 1300 جنيهًا.