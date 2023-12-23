رابط موقع التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر www.anem.dz للحصول على دعم بقيمة 15 ألف دينار

يرغب الكثير من مواطني الجزائر في معرفة موقع التسجيل في منحة البطالة 2024، وذلك حتى يتمكنوا من التسجيل في منحة البطالة التي توفرها الحكومة الجزائرية، للعاطلين عن العمل لمكافحة الظروف المعيشية الصعبة لهم، وفيما يلي نوضح لكم شروط الحصول عليها وطريقة التقديم للحصول على الدعم المقدر لها بقيمة 15 ألف دينار جزائري فضلاً تابعونا.

موقع التسجيل في منحة البطالة 2024

يمكن التسجيل في منحة البطالة من خلال عدد من الخطوات البسيطة، والتي تكون على النحو التالي:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم قم بالنقر على أيقونة التسجيل في المنحة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة في خاناتها المحددة.

بعدها قم بالتحقيق من صحة البيانات المدخلة.

ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة البطالة

حددت الحكومة الجزائرية الشروط الواجب توفرها حتى يتمكن العاطل عن العمل من التسجيل في منحة البطالة، وهذه الشروط تخص استحقاق المنحة، بحيث تكون هذه الشروط على النحو التالي: