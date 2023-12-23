موعد نزول رواتب المتقاعدين 2023 العراق لشهر ديسمبر وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة المالية

موعد نزول رواتب المتقاعدين 2023 العراق، الالاف من المواطنين ينتظرون على احر من الجمر حلول موعد نزول رواتب المتقاعدين 2023 العراق، وذلك بعدما أقرت وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعيدين في العراق 2024 من أجل توفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وسنتعرف من خلال السطور القادمة موعد نزول الرواتب للمتقاعدين في العراق 2023.

موعد نزول رواتب المتقاعدين 2023 العراق

كشفت وزارة المالية عن موعد نزول رواتب المتقاعدين 2023 العراق والخاصة بشهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم صرف المعاشات يوم الأحد 26 ديسمبر 2023، وقد أعلنت الحكومه العراقية عن قيمة الزيادات الجديدة التي سيتم صرفها على المعاشات وقيمتها 100 دينار عراقي.

المستندات المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين 2023

وقد أوضحت الجهات المختصة المستندات والاوراق المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين 2023 لكافة القاطنين بالمحافظات العراقية، وتلك المستندات هي:

يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب تقديم نسخة من سجل العائلة.

يجب تقديم نسخة من شهادة الميلاد.

يجب تقديم نسخة من عقد الزواج.

يجب تقديم نسخة من تعريف الراتب.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023

ويمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023 في المحافظات العراقية الكترونيا عبر موقع وزارة المالية بشكل الكتروني، من خلال اتباع تلك الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

اضغط على ايقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2023.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة منك،مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وغيرها.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الامر.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين 2023

إذا توافرت بك تلك الشروط تستطيع الحصول على رواتب المتقاعدين 2023 في العراق: