زيادة جنونية النهاردة.. اسعار العملات في السوق السوداء + سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

لقد شمل البحث في جوجل أسعار العملات في السوق السوداء وخاصة بعد تواجد بعض الأخبار التي تدل بأن هناك ارتفاع كبير في أسعار العملات في البنوك المصرية وعدم استقرارها في السوق السوداء لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بسعر العملات اليوم الموافق 16 ديسمبر عام 2023 من خلال المقال التالي.

أسعار العملات في السوق السوداء

لقد تم تصريح بأن أسعار العملات اليوم قد استقرت بعد صباح اليوم الجمعة داخل البنوك المصرية فيكون سعر الدولار حوالي 30.75 جنيه للشراء ويكون سعره للبيع حوالي 30.85 جنيه، وقد وصل سعر الريال السعودي نحو 8 جنيه و19 قرش للشراء ويكون سعره للبيع حوالي 8.22 جنيه، ووصل سعر الدينار الكويتي حوالي 99 جنيه 31 قرش للشراء، ويكون سعر البيع حوالي 100.37 جنيه.

التفاصيل الخاصة بأسعار العملات اليوم

أخذ الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن أسعار العملات في السوق السوداء وسوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال النقاط التالية: