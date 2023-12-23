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زيادة جنونية النهاردة.. اسعار العملات في السوق السوداء + سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
لقد شمل البحث في جوجل أسعار العملات في السوق السوداء وخاصة بعد تواجد بعض الأخبار التي تدل بأن هناك ارتفاع كبير في أسعار العملات في البنوك المصرية وعدم استقرارها في السوق السوداء لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بسعر العملات اليوم الموافق 16 ديسمبر عام 2023 من خلال المقال التالي.
أسعار العملات في السوق السوداء
لقد تم تصريح بأن أسعار العملات اليوم قد استقرت بعد صباح اليوم الجمعة داخل البنوك المصرية فيكون سعر الدولار حوالي 30.75 جنيه للشراء ويكون سعره للبيع حوالي 30.85 جنيه، وقد وصل سعر الريال السعودي نحو 8 جنيه و19 قرش للشراء ويكون سعره للبيع حوالي 8.22 جنيه، ووصل سعر الدينار الكويتي حوالي 99 جنيه 31 قرش للشراء، ويكون سعر البيع حوالي 100.37 جنيه.
التفاصيل الخاصة بأسعار العملات اليوم
أخذ الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن أسعار العملات في السوق السوداء وسوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي من خلال النقاط التالية:
- يكون سعر الدولار اليوم حوالي 51.86 جنيه للشراء ويكون سعره البيع حوالي 51 جنيه و11 قرش.
- وصل سعر اليورو اليوم حوالي 53.94 جنيه، ويكون سعر البيع حوالي 53.34 جنيه للبيع.
- أصبح سعر الدينار اليوم 160 جنيه البيع ويكون سعر الشراء حوالي 158.
- يتعدى سعر الريال السعودي اليوم 13 جنيه و18 قرش للبيع ويكون سعر الشراء حوالي 13 جنيه.
- يسجل الدرهم الأمارتي اليوم حوالي 13,5 جنيه للبيع ويسجل 13 جنيه للشراء
- سجل الريال العماني اليوم حوالي 132 جنيه للشراء وللبيع حوالي 131 جنيه.
- يكون سعر الين الياباني اليوم ٠,٣٦ للبيع وحوالي 0,36 للبيع.
- يسجل الدينار الكويتي اليوم حوالي 99,31 جنيه للشراء ويسجل للبيع حوالي 100,37 جنيه.