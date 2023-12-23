اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. التقويم الدراسي بعد التعديل

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث إن هذه الإجازة ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، حتى أن التقويم الدراسي يختلف من عام إلى أخر، وفقًا لما تُعلن عنه الوزارة.

اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

تبدأ أول إجازة وهي الإجازة الأسبوعية يوم 17 ديسمبر 2023.

على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي يوم 4 وتنتهي يوم 14 من شهر يناير 2024.

إضافة إلى أن الإجازة الثالثة تكون مع نهاية الأسبوع وهي توافق 28 من شهر يناير 2024.

وعليه يتم الحصول على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 فبراير 2024 وتستمر إلى 10 أيام متواصلة.

التقويم الدراسي الجديد 1445

وأوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن الفصل الدراسي الثاني يوافق يوم 26 من شهر نوفمبر 2023، فضلاً عن أن الحصول على إجازة منتصف الفصل من 4 إلى 14 من شهر يناير 2024، إضافة إلى أن نهاية الفصل الثاني تكون يوم 22 من فبراير 2024، على أن يبدأ الفصل الثالث يوم 3 مارس 2024، ويمكن أن يتغير التقويم الدراسي من عام إلى أخر وفقًا لما تُحدده وزارة التعليم السعودية.