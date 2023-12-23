ظهر رسميًا.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول في جميع المحافظات

وفقًا للإعلانات الرسمية التي تم نشرها من قبل الهيئات الإدارية المختلفة، تم تحديد موعد بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للشهادة الإعدادية في تاريخ 9 يناير 2024، وسيستمر هذا الجدول الامتحاني حتى يوم 24 يناير 2024، بناءً على ذلك، سيتم منح الطلاب، إجازة منتصف العام التي ستبدأ من يوم 25 يناير 2024، وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2024، هذه الفترة ستكون فرصة للطلاب للاسترخاء والاستعداد للفصل الثاني من العام الدراسي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

ينصح الطلاب بتنظيم وقتهم بشكل جيد خلال هذه الإجازة والاستفادة منها، في المراجعة والتحضير للمواد الدراسية المقبلة، من المهم أن يولوا اهتمامًا خاصًا للمواضيع التي تحتاج إلى تعزيز وفهم أفضل، كما يجب على الطلاب أن يستغلوا الوقت الفراغ بطرق مناسبة، مثل القراءة والممارسة الرياضية وتطوير المهارات الشخصية، بالتنظيم الجيد والاستعداد الجيد، يمكن للطلاب أن يواصلوا رحلتهم التعليمية بثقة ونجاح، في الفصل الثاني من العام الدراسي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات مصر

يتسائل العديد من طلاب الشهادة الاعدادية في الوقت الحالي بشكل كبير، على محركات البحث حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث يقترب موعد امتحانات نصف العام ويهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور، بالاطلاع على جداول الامتحانات للتحضير، الجيد والاستعداد السليم لهذه المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب العلمية، يجدر بنا أن نشير إلى أن جداول الامتحانات قد تم نشرها في بعض المحافظات، وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في هذا المقال.

في محافظة الإسكندرية:

– يوم الأربعاء 17 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمواد اللغة العربية والتربية الدينية والخط العربي.

– يوم الخميس 18 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمواد اللغة الأجنبية والتكنولوجيا.

– يوم الأحد 21 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمواد دراسات اجتماعية ومجال زراعي.

– يوم الإثنين 22 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمواد العلوم والتربية الفنية واقتصاد منزلي.

في محافظة القليوبية:

– يوم الأربعاء 17 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمادة اللغة العربية والخط والإملاء.

– يوم الخميس 18 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمادة العلوم.

– يوم الأحد 21 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية.

– يوم الاثنين 22 يناير 2024، ستجرى الامتحانات لمادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

في محافظة البحر الأحمر:

– يوم الخميس 18 يناير، ستجرى الامتحانات لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

– يوم السبت 20 يناير، ستجرى الامتحانات لمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

– يوم الأحد 21 يناير، ستجرى الامتحانات لمادة الهندسة.

– يوم الاثنين 22 يناير، ستجرى الامتحانات لمواد الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

– يوم الثلاثاء 23 يناير، ستجرى الامتحانات لمادة اللغة الإنجليزية.

– يوم الأربعاء 24 يناير، ستجرى الامتحانات لمادة العلوم.

في محافظة الدقهلية:

– يوم الخميس 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

– يوم الأحد 21 يناير: امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الدينية.

– يوم الاثنين 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية وامتحان الحاسب الآلي.

– يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان الهندسة وامتحان التربية الفنية.

– يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

– يوم الخميس 25 يناير: امتحان العلوم.

فى محافظة كفر الشيخ:

– يوم الخميس 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11:30 صباحًا، وامتحان التربية الدينية من الساعة 12 ظهرًا حتى 1:30 مساءً.

– يوم الأحد 21 يناير: امتحان الجبر من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، وامتحان العلوم من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 مساءً.

– يوم الاثنين 22 يناير: امتحان الهندسة من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، وامتحان الحاسب الآلي من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 مساءً.

– يوم الثلاثاء 22 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، وامتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

– يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

فى محافظة الغربية:

– يوم الأربعاء 17 يناير: امتحان اللغة العربية والإملاء.

– يوم الخميس 18 يناير: امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الدينية.

– يوم الأحد 21 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

– يوم الاثنين 22 يناير: امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية.

– يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان اللغة الأجنبية، وامتحان الكمبيوتر وعلوم الحاسب.

– يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان العلوم.