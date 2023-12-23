زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ورفع الاستحقاق لـ 500 ألف دينار عراقي | موعد صرف رواتب المتقاعدين يناير 2024

ينشغل الكثيرون في الوقت الحالي بالعراق بأمر زيادة رواتب المتقاعدين التي سبق أن أعلنت عنه الحكومة العراقية، حيث وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنه تم رفع الحد الأدنى للرواتب وعلى أساسه زادت قيمة المعاشات التقاعدية التي تنزل للمواطنين المتقاعدين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كل ما يخص رواتب المتقاعدين في العراق، فضلًا تابعوا معنا.

زيادة رواتب المتقاعدين يناير 2024

مفترض صرف رواتب المتقاعدين للمواطنين الشهر القادم في الأول من شهر يناير 2024، ويعتقد البعض أنه سيتم زيادة المعاشات للمتقاعدين من الشهر القادم، حيث الحد الأدنى من 400 ألف دينار لحوالي 500 ألف دينار عراقي، وللآن غير معلوم موعد تطبيق هذه الزيادة، وربما يتم صرفها للمواطنين والمواطنات المتقاعدين مع شهر يناير القادم وربما لم يتم تطبيقها بعد، ولكن الآن المعروف والمؤكد أن الرواتب التقاعدية تم رفع الحد الأدنى لها حتى 500 ألف دينار عراقي، حيث في تصريح سابق تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية حتى 500 ألف دينار عراقي، حيث مع انطلاق قانون العمل الجديد بالعراق سيتم رفع حد الراتب.

موعد صرف الرواتب التقاعدية بالعراق

تقوم الهيئة العامة للتقاعد الوطنية بصرف معاشات التقاعد بموعد ثابت كل شهر، حيث اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وفي حال إن صادف هذا اليوم عطلة بنكية رسمية، فإنه يتم التأخير ليوم الثاني أو الثالث من الشهر الميلادي.

وراتب شهر يناير القادم سيكون يوم الأول من يناير من عام 2024، حيث يوافق الاثنين الموافق أول يناير 2024، التاسع عشر لشهر جمادى الثانية من عام 1445.